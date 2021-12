Cordoglio

Nella mattinata di oggi i funerali.

Domenica 26 dicembre 2021 è venuto a mancare don Antonio Castelli, 90 anni.

Guanzate in lutto: addio a don Antonio Castelli

Il sacerdote era originario di Guanzate. Per lui 78 di vita paolina e 64 di sacerdozio. Durante l'anno era stato trasferito nell’infermeria di Casa Madre di Alba per via delle sue precarie condizioni di salute. Nella mattinata di oggi, martedì 29 dicembre 2021, si sono svolti i suoi funerali nella parrocchiale di Guanzate.