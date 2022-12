È successo questa mattina, mercoledì 21 dicembre 2022, a Guanzate in via Puccini: il tetto di un'abitazione ha preso fuoco. Intervento urgente dei vigili del fuoco.

Guanzate: prende fuoco il tetto di un'abitazione, necessari 4 mezzi per domare le fiamme

Tanta paura questa mattina a Guanzate quando intorno alle 9.30, in via Puccini, è arrivato l'allarme di un tetto in fiamme. L'incendio ha causato diversi danni all'abitazione, ma fortunatamente non si segnalano feriti.

Certo è che l'episodio ha messo a dura prova i pompieri, i quali hanno dovuto scomodare ben 4 mezzi per domare le fiamme.

Le foto dell'incendio

La zona dell'incendio