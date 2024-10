Guardia di Finanza: controlli sui lavoratori in provincia

Gli interventi sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza nei comuni di Fino Mornasco, San Fermo della Battaglia e Villa Guardia.

Le operazioni della Guardia di Finanza

Nell’ambito di un piano di rafforzamento del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria che interessano le località ad alta vocazione turistica, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como ha disposto una serie di controlli. In materia di contrasto alle violazioni di lavoro sono stati verbalizzati 3 esercenti per aver impiegato 5 “lavoratori in nero”, quattro di nazionalità italiana e uno del Burkina Faso e 2 “lavoratori irregolari”, di nazionalità pakistana.

Provvedimento di sospensione

Per due degli esercizi commerciali è stato richiesto, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como, un provvedimento di sospensione dell’attività poiché è stato riscontrato che più del 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di svolgimento dell’attività risultava impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento sospensivo sarà revocato quando il datore di lavoro avrà provveduto a pagare le sanzioni previste e a sanare la posizione dei lavoratori irregolari.

Questi ultimi, lavorando in assenza di regolare contratto di assunzione, non vedono riconosciuta alcuna copertura previdenziale e assicurativa, con gravissime ripercussioni sia sulle legittime aspettative di maturazione dei requisiti pensionistici, sia sulle garanzie in materia di sicurezza sul lavoro.