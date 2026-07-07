Prosegue senza soluzione di continuità la campagna di controlli dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Como che, anche nello scorso fine settimana, ha disposto l’impiego di 37 pattuglie per complessivi 91 militari a contrasto dell’illegalità economico-finanziaria in questa Provincia. Al termine delle attività sono stati controllati 250 veicoli, 261 persone e 17 esercizi commerciali di diversi settori merceologici.

Guardia di Finanza, nuovi controlli antidroga e contro il lavoro nero nel comasco

I finanzieri della Compagnia di Menaggio, con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo di Ponte Chiasso – che hanno svolto un ruolo fondamentale nel rinvenimento delle sostanze stupefacenti detenute sulla persona – hanno effettuato una serie di controlli mirati sulle autovetture in transito nel comune di Alta Valle Intelvi, in particolare sul tratto di strada che dalla frazione di Lanzo porta in località Sighignola, dove si stava per tenere un importante evento notturno di musica techno organizzato da cittadini svizzeri proprio a ridosso del confine.

Tra i numerosi avventori nove sono stati segnalati al Prefetto di Como per l’art. 75 del T.U. sugli stupefacenti mentre è stata elevata una denuncia contro ignoti alla locale A.G. per l’ipotesi prevista dall’art. 73 dello stesso testo unico.

Sequestri e segnalazioni

Di seguito i numeri dell’operazione:

19,17 grammi di hashish sequestrati;

6,51 grammi di marijuana sequestrati;

16 spinelli sequestrati;

0,43 di MDMA,

ritiro di una patente ad un cittadino italiano per guida sotto effetto di stupefacenti.

Parallelamente, i militari del Gruppo Como, della Compagnia di Olgiate Comasco e della stessa Compagnia di Menaggio, nel territorio di rispettiva competenza, hanno scoperto 1 lavoratore in nero nel settore del bar e ristorazione, con conseguente richiesta all’Ispettorato del Lavoro di applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività; oltre a questo sono stati elevati n. 10 verbali irregolari nel settore dei corrispettivi telematici.

Obiettivi dei controlli

Il controllo economico del territorio assicurato dalla Guardia di finanza – intensificato nei contesti di maggior aggregazione sociale e di incremento degli scambi commerciali – è finalizzato a tutelare i lavoratori, i consumatori e l’imprenditoria onesta nonché a prevenire e reprimere il grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani.