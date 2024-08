Guardia di Finanza: nuovo comandante per la compagnia

Nuovo comandante per la Compagnia della Guardia di Finanza di Erba.

Lucia Nardelli al comando

Il Capitano Lucia Nardelli è il nuovo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Erba, in sostituzione del capitano Marco Cordeddu il quale, dopo tre anni di permanenza, si accinge ad assumere il nuovo incarico di comandante del Gruppo di Lecco.

Il percorso formativo del comandante

Il neo comandante, trentenne, originaria della provincia di Napoli, ha frequentato l’Accademia del Corpo dal 2013 al 2018; al termine del percorso formativo, è stata assegnata alla Compagnia di San Benedetto del Tronto (AP) dove, quale comandante della Sezione Operativa Volante, ha maturato una diversificata esperienza in ambito fiscale. Dal 2020 a oggi è stato impiegato quale Ufficiale addetto presso il Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Catania, ove si è occupata di controlli e verifiche nei confronti delle società di piccole e medie dimensioni, nonché di indagini di polizia giudiziaria.

Il capitano Nardelli si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bergamo e ha conseguito, inoltre, la laurea in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e un Master di II livello in “Diritto tributario nei rapporti internazionali” presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Visita a Palazzo Terragni

Durante la visita di dovere che si è svolta presso Palazzo Terragni, sede del Comando provinciale, il Colonnello Michele Donega ha ringraziato il capitano Cordeddu per gli importanti risultati di servizio ottenuti dalla Compagnia di Erba nei suoi tre anni di comando, e gli ha rivolto i più sentiti auguri di un brillante proseguimento di carriera. Il comandante provinciale si è, quindi, congratulato con il Capitano Nardelli per il nuovo prestigioso incarico e le ha formulato l’augurio di una gratificante esperienza professionale e di vita, invitandola a profondere il massimo impegno a tutela della legalità e della sicurezza del territorio comasco.