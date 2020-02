Binario unico per un guasto ad uno scambio: soni possibili ritardi e variazioni. Lo annuncia Trenord con un apposito avviso sul proprio sito e la situazione di criticità riguarda sia la Tirano-Sondrio-Lecco-Milano che la linea Lecco-Carnate-Milano. Ripercussioni anche sulle linee comasche con vari ritardi.

Guasto ad uno scambio: i treni viaggiano in ritardo

La segnalazione del guasto ad uno scambio è arrivata poco rima delle 7 di stamattina, giovedì 20 febbraio 2020. Trenord quindi avvisa in merito a Possibili ritardi fino a 20 minuti e variazioni a causa di un guasto a uno scambio , nella stazione di CARNATE USMATE”. La problematica principale sta nel fatto che, come sottolinea la società “itreni possono circolare solo su un binario”. Al momento i tecnici di RFI sono al lavoro per risolvere il guasto lungo la linea.

