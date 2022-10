Guasto al Centro dialisi di Longone: pazienti trasferiti.

Un malfunzionamento all'impianto elettrico ha costretto Asst Lariana a trasferire in altre sedi i pazienti che in questi giorni avrebbero dovuto effettuare la dialisi al Cal di Longone.

"A causa di un improvviso guasto all’impianto elettrico del Cal di Longone al Segrino, si è reso necessario riprogrammare in altra sede i turni di dialisi dei diciotto pazienti seguiti in quella struttura - si legge nella nota di Asst Lariana - Oggi (sabato 15 ottobre 2022, Ndr) e lunedì la terapia sarà eseguita in parte nel Cal di Mariano Comense e in parte nel Centro Dialisi di via Napoleona a Como. Nella giornata di lunedì verrà riprogrammata tutta l’attività dei giorni successivi, posto che i lavori proseguiranno per almeno quindici giorni".