Guasto alla rete idrica a Como: manca l’acqua in via Gallio e via Barelli

Guasto alla rete idrica a Como: manca l’acqua in via Barelli.

Disagi per i residenti di via Barelli a Como che questa mattina, mercoledì 7 aprile 2021, si sono ritrovati senza acqua. Ad ogni modo i tecnici di Lereti, che gestisce il servizio idrico in città, è già all’opera per ripristinare il servizio. E’ infatti in corso la riparazione di un guasto lungo la rete idrica di Como, all’altezza dell’incrocio di via Gallio con via Barelli, che ha comporta la parziale, momentanea interruzione del servizio nell’area.