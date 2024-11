Guida in stato di ebrezza, patente scaduta e rimostranze: 31enne denunciata

La Polizia di Stato, nella notte appena trascorsa, ha denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, una 31enne di Uggiate con Ronago.

Ubriaca e senza patente una 31enne uggiatese

La donna, fermata a un posto di controllo in città, guidava la sua autovettura con un tasso alcolemico pari a 1,88 grammi/litro e aveva la patente scaduta di validità già da marzo scorso. Verso l’una di stanotte, una volante, durante un posto di controllo in via Varesina, ha fermato un’autovettura BMW condotta dalla 31enne e una volta chiesti i documenti, patente e carta di circolazione, ai poliziotti sono bastati pochissimi istanti per capire che la donna alla guida era completamente ubriaca in quanto non era in grado di articolare il suo linguaggio. Dal controllo è emerso, inoltre, che la sua patente di guida era ormai scaduta dal mese di marzo 2024.

“Voi non sapete chi sono io"

Gli agenti hanno quindi provveduto a ritirare immediatamente le chiavi dell’auto e trattenere i documenti della 31enne, facendo intervenire sul posto una pattuglia della Polizia Stradale per provvedere alla verbalizzazione e al recupero del mezzo che le sarebbe stato poi confiscato. Gli agenti della Polstrada una volta giunti sul luogo, hanno sottoposto - obbligatoriamente con due prove consecutive distanziate l’una dall’altra - la donna al test dell’etilometro dai quali è risultata avere un tasso alcolemico pari a 1,88 grammi/litro.

Durante la stesura dei verbali e il caricamento della sua autovettura sul carro attrezzi che nel frattempo era giunto, la 31enne, probabilmente ancora presa dai fumi dell’alcool, ha iniziato a comportarsi in maniera ostile tentando di dissuadere i poliziotti a procedere nei suoi confronti, profferendo tra le altre, la classica frase “Voi non sapete chi sono io”. Al termine, la 31enne di Uggiate Trevano è stata denunciata in stato di libertà per la guida sotto l’effetto di alcolici sopra la soglia limite e sanzionata per aver guidato con la patente scaduta. L’auto è stata affidata ad un autosoccorso della zona.