Guidano una macchina rubata, fermati dalla Locale si danno alla fuga

È successo ieri sera, mercoledì 6 marzo 2024, quando una pattuglia della Polizia locale di Cantù, intenta ad attuare un posto di blocco in via Recanati, ha fermato un'auto, una Fiat Panda di recente immatricolazione, guidata da due uomini che in realtà è risultata essere un'auto rubata.

L'inseguimento

Il conducente, ignorando l’ordine di fermarsi, si è dato alla fuga e la pattuglia della Polizia locale ha fatto partire l'inseguimento terminato dopo pochi minuti a Carimate. L’autovettura in

fuga ha tentato di speronare la pattuglia della Locale compiendo manovre pericolose per l’incolumità degli agenti e degli utenti della strada. La fuga è terminata poi a Montesolaro (frazione di Carimate) e i due uomini hanno proseguito la lor fuga a piedi facendo perdere le loro tracce.

Il veicolo rubato, verosimilmente impiegato dai malviventi per perpetrare furti in appartamento, è stato recuperato dalla Polizia locale e verrà restituito al legittimo proprietario. Sono in corso gli

ulteriori approfondimenti del caso.

Le parole dell'assessore alla Legalità e alla Sicurezza, Maurizio Cattaneo