Guidava senza patente un’auto rubata: denunciato

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Ha ignorato l’alt dei Carabinieri e tentato la fuga con la patente revocata alla guida di un’auto rubata. È accaduto nella serata del 7 ottobre a San Fermo della Battaglia, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como è intervenuta su indicazione della Centrale Operativa, a seguito di una segnalazione della Questura di Como, relativa a un’Audi A3 nera rubata e avvistata nella zona di Cavallasca.

La fuga e l’inseguimento

Alla vista dei militari, il conducente un 29enne rumeno, ha ignorato l’alt e accelerato per sottrarsi al controllo, dando inizio ad un breve inseguimento durante il quale ha compiuto manovre pericolose, tra cui un sorpasso ad alta velocità in prossimità di un’intersezione, mettendo a rischio gli altri utenti della strada. Fermato in via delle Rimembranze, a bordo dell’auto sono stati rinvenuti un flessibile con disco abrasivo montato e 23 grammi di hashish. Gli accertamenti hanno inoltre confermato che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, guidava con la patente revocata.

Arresto, droga e strumenti per scasso nell’auto rubata

Il 29enne è stato denunciato per ricettazione, possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’alt. Gli sono stati contestati anche la violazione relativa alla guida con patente revocata ed il possesso dello stupefacente destinato all’uso personale, per il quale è stata informata la Prefettura di Como.

L’auto, il cui furto era stato denunciato il 30 settembre, è stata sequestrata e il proprietario informato del ritrovamento.