Guidava un'auto rubata, denunciato

Guidava un'auto rubata, un 22enne è stato fermato e denunciato in stato di libertà a Figino Serenza.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 dicembre 2023, il giovane, di origini straniere, è stato trovato alla guida di un'auto che era stata rubata in provincia di Lecco il 2 dicembre. I militari del Nor - Aliquota Radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione e violazione degli obblighi inerenti al soggiorno in Italia di cittadini stranieri. Il veicolo, dopo i controlli, è stato restituito al proprietario.

Arrestato un uomo per percosse e minacce

In manette è finito anche un 67enne. I militari della Stazione Carabinieri di Cantù, nell’ambito del piano di ricerca e cattura di soggetti sottoposti a misure di restrizione, hanno arrestato un uomo. Dovrà scontare una pena complessiva di un anno per lesioni personali, atti persecutori, percosse e minacce, reati commessi tra il 2013 ed il 2014.