Ha abusato e perseguitato una canturina: condannato 37enne di Monza

È stato condannato dal Tribunale di Monza con rito abbreviato a cinque anni ed otto mesi A. B. un 37enne residente a Monza resosi responsabile di violenza sessuale, atti persecutori, lesioni personali con aggravanti comuni, a seguito di un’indagine di Polizia Giudiziaria svolta tra la fine di novembre del 2018 e l’inizio dell’anno 2019 dal nucleo di Polizia Giudiziaria di Cantù guidato dal Vice Comandante Commissario Capo Coordinatore Gabriele Caimi.

Ha abusato e perseguitato una canturina: la denuncia alla Polizia Locale

Il 21 novembre 2018 si è presentata nei locali di via Vittorio Veneto una 40enne di Cantù accompagnata da un amico residente in città, manifestando l’intenzione di sporgere querela contro A.B., suo conoscente dal febbraio 2018 e con il quale aveva avuto una relazione sentimentale/affettiva ormai conclusa.

Nella querela la vittima spiegava di aver subito dal querelato molestie, ingiurie, violenze e minacce unite a comportamenti sminuenti della propria persona. Tali comportamenti sarebbero iniziati poco dopo l’inizio del rapporto sentimentale per culminare in un episodio di violenza con conseguenti lesioni personali accaduto il 20 aprile 2018 a Como.

La vicenda

Dopo essersi conosciuti in un locale d’intrattenimento della provincia nel mese di febbraio, la vittima era oggetto di una serie di comportamenti tale da produrle una vera minorità psichica, tale da acconsentire per paura delle conseguenze che sarebbero derivate da un rifiuto a consumare un rapporto intimo con l’aggressore in un hotel di Como alla fine del quale la stessa veniva sbattuta fuori dalla camera.

Seguivano mesi in cui la vittima era oggetto di percosse, bruciature da sigarette, altri rapporti sessuali non consenzienti, tentativi di aggressioni ed abbandono a seguito di rifiuto di consumare dei rapporti carnali alla stazione a Monza dove era stata condotta, violenze e sottrazione di denaro nei pressi di un fast food di Como, dopo che il condannato aveva evidentemente pedinato la vittima.

In particolare nei mesi di novembre e dicembre 2018, con le indagini già in corso, A.B aveva effettuato diverse chiamate alle quali la vittima, estremamente provata, faceva rispondere ad amici e congiunti poi tutti sentiti quali persone informate sui fatti. Durante le conservazioni il reo inutilmente cercava di dissimulare l’identità propria e il vero motivo delle chiamate, rimandando a presunte offerte di lavoro per la perseguitata.

In tutte le conversazioni formulava offendeva l’onorabilità della donna. La condanna pronunciata oggi è stata accolta con soddisfazioni dai legali della vittima, che non

hanno fatto mancare la loro gratitudine agli inquirenti.

