Ha un malore e cade dalla moto, grave un motociclista di 39 anni

Malore improvviso, cade dalla moto: grave motociclista di 39 anni. E' successo intorno alle 14 di oggi, mercoledì 3 gennaio 2024.

Sul posto ambulanza e Forze dell'ordine

L'episodio è accaduto in via IV Novembre ad Alzate Brianza: secondo una prima ricostruzione un 39enne a bordo di una moto avrebbe avuto un improvviso malore e sarebbe caduto dal mezzo. Il suo sarebbe dunque l'unico veicolo coinvolto. Sul posto i soccorritori della Croce Rossa di Cantù e due automediche, da Como e da Monza: le condizioni dell'uomo sono inizialmente apparse gravissime, indicate con il codice rosso, quello della massima gravità. Dopo alcune prime verifiche sul posto, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cantù. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi.

Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri di Cantù cui sono spettate tutte le verifiche sull'episodio.

Inevitabili le ripercussioni del traffico lungo l'arteria stradale, con rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.