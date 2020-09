Ha un malore e cade nel bosco a Villa Guardia: morto un carughese.

Terribile ritrovamento nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 18 settembre 2020, in via Monte Grappa a Villa Guardia. Un passante intorno alle 18 ha visto un corpo steso a terra nei boschi e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitate l’ambulanza della Cri di Lurate Caccivio e un’auto medica: purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

E’ morto per un malore che ha portato a una caduta, Lucio De Santis, 48 anni, residente a Carugo.