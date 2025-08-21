l'allarme

Ha un malore in casa, salvata dai Vigili del fuoco

E' successo questa mattina intorno alle 11 a Montano Lucino

Ha un malore in casa, salvata dai Vigili del fuoco
Montano Lucino
Pubblicato:

La collega l'aveva ripetutamente chiamata dopo non averla vista arrivare al lavoro, senza ricevere risposta. L'allarme è scattato questa mattina, giovedì 21 agosto 2025, a Montano Lucino.

Ha un malore in casa, salvata dei Vigili del fuoco

In piazza Europa Unita, intorno alle 11, dopo la chiamata della collega, si sono precipitati tre mezzi dei Vigili del fuoco di Como e un'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco. I pompieri hanno raggiunto il secondo piano dell'abitazione salendo dal balcone e approfittando di una finestra che era stata lasciata aperta. Una volta entrati nell'appartamento hanno richiamato l'attenzione dei sanitari. La donna, 49 anni, si era sentita male a causa di un malore. Soccorsa, non sarebbe in pericolo di vita.

  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151