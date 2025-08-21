Ha un malore in casa, salvata dai Vigili del fuoco

l'allarme

E' successo questa mattina intorno alle 11 a Montano Lucino

La collega l'aveva ripetutamente chiamata dopo non averla vista arrivare al lavoro, senza ricevere risposta. L'allarme è scattato questa mattina, giovedì 21 agosto 2025, a Montano Lucino.

Ha un malore in casa, salvata dei Vigili del fuoco

In piazza Europa Unita, intorno alle 11, dopo la chiamata della collega, si sono precipitati tre mezzi dei Vigili del fuoco di Como e un'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco. I pompieri hanno raggiunto il secondo piano dell'abitazione salendo dal balcone e approfittando di una finestra che era stata lasciata aperta. Una volta entrati nell'appartamento hanno richiamato l'attenzione dei sanitari. La donna, 49 anni, si era sentita male a causa di un malore. Soccorsa, non sarebbe in pericolo di vita.