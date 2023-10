Halloween Party annuncia sorprese e novità in stile Harry Potter

Halloween Party lancia l'ottava edizione, in programma martedì sera 31 ottobre a Olgiate Comasco.

Una festa per tutti i gusti

Torna la festa in via San Gerardo, in sinergia tra l’associazione genitori "La Lanterna" e i commercianti della zona e col patrocinio del Comune. Apertura alle 18, con doppia location. Per i bimbi, all’interno della scuola primaria "Vittorino da Feltre" laboratori fantastici insieme all’associazione "Combinazione", trucchi di magia con mago Ciccio, incantesimi e pozioni, truccambimbi e uno spettacolo "Tra bolle e fuoco" con Salamino e i fuochisti matti. Tutto questo sarà in stile Harry Potter. Per accedere ai laboratori e fruire degli intrattenimenti nel giardino del plesso scolastico è previsto un biglietto di 5 euro a partecipante.

L'impegno dell'associazione genitori

Il sodalizio presieduto da Elisabetta Perelli, sempre collaborativo, si mette in gioco per una festa in stile Harry Potter . Il costo di ingresso alla scuola rappresenta di fatto la raccolta fondi dell'associazione genitori, a sostegno dell’organizzazione dell’evento e delle iniziative che costantemente vengono portate avanti.

Spettacoli, musica e punti ristoro

Il programma prevede spettacoli, musica con dj Arthur e dj Botty e punti ristoro lungo via San Gerardo. Ecco le attività che aderiscono alla grande festa del 31 ottobre: La Giocartoleria, Roberto Bulgheroni atelier di fotografia, Pasticceria Ghielmetti & Lucca, La piadineria di Elena e Marco & Ale, Il buon pane, Pizzeria La Tentazione, Premium Bar, Truck Kitchen, Consulenti di bellezza Gritti Consuelo, La Camera dei segreti, Dicri Store, Jamil The Barber, Non solo caramelle.