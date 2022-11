Halloween Party aperto da centinaia di piccoli in cerca di dolcetti... o scherzetti a Olgiate Comasco.

Halloween Party - IL VIDEO

Festa presa d'assalto da centinaia di bimbi, accompagnati da mamme e papà in costume. Già dalle 17 viavai in via San Gerardo, nella zona alta della centrale strada cittadina, e all'inizio di via Luraschi. La musica di Dj Botty e Dj Arthur Zuccarino ha scatenato subito la voglia di divertimento e aggregazione.

La coreografia dell'associazione genitori la Lanterna

Grazie alla creatività dell'associazione genitori La Lanterna, il giardino della scuola primaria di via San Gerardo si presenta scenografico, anche con un tunnel della paura e alcuni allestimenti che stanno facendo divertire le famiglie.

Street food, caldarroste, laboratori e spettacoli

Tavoli affollati per gustare lo street food, mentre il Cai partecipa cuocendo le castagne (un quintale di caldarroste per l'occasione). Sempre nel plesso di via San Gerardo sono attivi i laboratori creativi con Miriam Coira. E c'è grande attesa per gli spettacoli: "Ignis" tra danza, giocoleria e manipolazioni del fuoco con Sagitta Fire Folk e Acro Fire Show. E avanti e indietro lungo la via i paurosi trampolieri itineranti a tema Halloween.