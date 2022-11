Halloween Party è diventata una grande festa che fa divertire e ballare: bilancio più che positivo per l'evento organizzato a Olgiate Comasco.

Halloween Party ha fatto centro - IL VIDEO

Una festa organizzata con l'entusiasmo e la capacità di fare squadra di un gruppo di commercianti e associazioni, Il primo a crederci, come da sette anni a questa parte, Michele Bottinelli, titolare del negozio "La Giocartoleria", mattatore della serata di lunedì 31 ottobre, alla consolle insieme a Dj Arthur Zuccarino. Uniti nella condivisione della festa "Roberto Bulgheroni Atelier di fotografia", "CGD Consulenti di bellezza", "La Giocartoleria»", "Pasticceria Ghielmetti & Lucca" e "Il Buon Pane".

Sinergia con l'associazione genitori e non solo

L’evento è stato proposto in collaborazione con l’attivissima associazione genitori "La Lanterna" e anche il "Cai" olgiatese ha fatto la sua parte con un quintale di caldarroste. Programma ben articolato con il clou dello spettacolo di danza, giocoleria e manipolazioni del fuoco con Sagitta Fire Folk e Acro Fire Show. E grande merito all'allestimento creato dall'associazione genitori "La Lanterna" all'ingresso della scuola e nel giardino del plesso di via San Gerardo. Presente anche l'associazione sportiva "Stella splendens" con la scherma storica.

Via San Gerardo balla, come una grande discoteca all'aperto

Via San Gerardo, nella zona alta, e l'inizio di via Luraschi si sono trasformate in una grande discoteca all'aperto grazie a Dj Botty e Dj Arthur Zuccarino. Ampio il ventaglio di opportunità per i bimbi: laboratorio creativo "Lo Stivale della Strega" con Miriam Coira, "La scatola degli orrori e I percorsi spaventosi" con l'associazione genitori. Affollati i tre punti ristoro per tutta la durata dell'evento.