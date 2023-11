Halloween Party, festa riuscita e laboratori con centinaia di bimbi

Halloween Party, arrivata all’ottava edizione, ha riempito di gente via San Gerardo a Olgiate Comasco.

Festa tra sapori, musica e spettacoli

L’evento, organizzato dall’associazione genitori La Lanterna, in sinergia con i commercianti della zona, ha aggregato sin dalle 18. Circa 2.000 le persone coinvolte, anche tante famiglie con bimbi piccoli con maschere e costumi in stile Halloween. I punti ristoro hanno lavorato bene per tutta la serata. Spettacoli col fuoco e danze, musica con dj Botty e dj Arthur.

Laboratori gettonatissimi

L’associazione genitori, oltre all’organizzazione di uno spettacolo applaudito, ha allestito gli spazi interni ed esterni della scuola primaria di via San Gerardo, proponendo laboratori a tema Harry Potter, letteralmente presi d’assalto (l’ingresso era a pagamento). A metà serata erano già 200 i bimbi partecipanti. E dopo lo spettacolo col pubblico assiepato intorno alla scalinata della scuola, di nuovo coda per accedere ai laboratori.

Tra la folla, mascherato da vampiro, anche il sindaco

Come ormai da tradizione, anche il sindaco Simone Moretti ha partecipato all’Halloween Party, nella versione vampiresca di un Conte Dracula che ha girato avanti e indietro verificando la riuscita dell’evento.

Bimbi in visita al Giornale di Olgiate

Un passaggio continuo di bimbi mascherati nella redazione del Giornale di Olgiate: sabato due pagine speciali con le fotografie dei piccoli visitatori.