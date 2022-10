Halloween Party sfodera la settima edizione: a Olgiate Comasco un pomeriggio e una serata di intrattenimenti per bimbi, ragazzi e famiglie.

Halloween Party, edizione speciale

Di tutto un po' lunedì 31 ottobre, in via San Gerardo (zona alta). Il programma è davvero ben articolato e prevede "Ignis", uno spettacolo di danza, giocoleria e manipolazioni del fuoco con Sagitta Fire Folk e Acro Fire Show. Inoltre, in apertura ci saranno i trampolieri itineranti a tema Halloween. E ancora: musica con Dj Botty e Dj Arthur. Le soprese continuano: laboratorio creativo "Lo Stivale della Strega", dalle 17 alle 23 presso la scuola primaria di via San Gerardo, a cura di Miriam. E poi "La scatola degli orrori e I percorsi spaventosi", dalle 17 alle 23 sempre presso la stessa scuola, a cura dell'associazione genitori "La Lanterna".

Un evento da gustare

Confermato lo Street food goloso, con la possibilità di gustare le prelibatezze che saranno preparate per la festosa occasione. Per i più piccoli, anche il divertimento garantito dai gonfiabili, dal tiro a segno e molto altro da scoprire lunedì 31 ottobre.

L'impegno dei commercianti

Halloween Party è organizzato col fondamentale contributo di un team di esercenti che condivide l'appuntamento: Roberto Bulgheroni Atelier di fotografia, CGD Consulenti di bellezza, La Giocartoleria, Pasticceria Ghielmetti & Lucca, Il Buon Pane. L'evento è in collaborazione con l'attivissima associazione genitori "La Lanterna".