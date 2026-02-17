Hashish nel tombino: il cane antidroga la scopre in centro città

Prosegue la campagna di controlli sul territorio provinciale da parte dei finanzieri del Comando provinciale delle Fiamme Gialle per contrastare e prevenire manifestazioni di illegalità

Droga nei pressi di un bar

A Erba, nell’ambito di interventi mirati a contrasto dello spaccio di stupefacenti nei punti più nevralgici delle aree urbane – con l’ausilio dei Baschi verdi del Gruppo Como e delle unità cinofile del gruppo Ponte Chiasso – è stato svolto un più approfondito controllo nelle vicinanze di un bar frequentato da giovani, rilevando, grazie all’eccezionale fiuto dei cani antidroga, all’interno di un tombino nei pressi del locale commerciale, un pacchetto con circa 30 grammi di hashish, che è stato sequestrato.

Le attività, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, rientrano nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalle Fiamme Gialle di Como al fine di prevenire e reprimere il grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani e, più in generale, di contribuire a contrastare la recrudescenza dei fenomeni criminali e assicurare la sicurezza urbana.

Impiegate 38 pattuglie, per 89 militari

L’operazione che ha portato alla scoperta di droga in un tombino a Erba fa parte di una vasta attività di controllo del territorio.

In particolare, allo scopo di prevenire e contrastare le manifestazioni di illegalità economico-finanziaria e di fornire il proprio fattivo contributo nel garantire la sicurezza dei cittadini, nel fine settimana sono state impiegate 38 pattuglie, per un numero complessivo di 89 militari. Questo ha portato al controllo di 214 veicoli, 303 persone e quattro esercizi commerciali.