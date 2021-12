Hub vaccinale: sopralluogo dell'Esercito alla tensostruttura

Lurate Caccivio

Il piano neve messo in campo da Comune e cooperativa "Medici Insubria" ha funzionato.

Sopralluogo dell'Esercito italiano all'hub vaccinale di Lurate Caccivio per verificare la tenuta della tensostruttura dopo la nevicata di ieri, mercoledì 8 dicembre.

L'hub vaccinale non teme la neve

Si è concluso verso le 12 di oggi, giovedì 9 dicembre, il sopralluogo eseguito dall’Esercito italiano presso all’hub di Lurate Caccivio. "Le Forze dello Stato hanno ribadito che le azioni messe in campo per l’emergenza neve sono corrette e vanno mantenute nel caso di ulteriori precipitazioni - fanno sapere dalla cooperativa "Medici Insubria", che gestisce il centro vaccinale - L’Esercio ha colto l’occasione per comunicare la piena disponibilità di supporto in caso di ulteriori piani di emergenza neve".