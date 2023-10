I bimbi della primaria in visita all'ufficio di "Poste Italiane"

I bambini della scuola primaria Manzi alla scoperta dei servizi offerti ai cittadini da "Poste Italiane".

Una mattinata diversa dal solito

I bambini delle classi quarte, sezioni A e C, della scuola elementare "Manzi" dell’istituto comprensivo di Faloppio, sono stati protagonisti di una iniziativa speciale, partita da un progetto didattico che ha l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi l’arte della scrittura attraverso la stesura di una lettera.

Gli alunni si sono recati all’ufficio postale nella mattinata odierna, mercoledì 18 ottobre, per scoprire i servizi offerti da "Poste Italiane" sul territorio, ponendo al centro in particolar modo l’arte della scrittura, che è in grado di veicolare messaggi di gioia, di pace e di scambio interculturale, anche attraverso un gesto molto semplice come quello di scrivere una lettera.

I ragazzi sono stati accompagnati dalle loro maestre ed hanno avuto modo di vedere concretizzato il lavoro fatto in classe di stesura di una lettera, comprendendo il percorso che la lettera stessa compie verso le destinazioni finali, una volta imbucata nella cassetta rossa.

“I ragazzi si sono mostrati molto interessati. Mi hanno mostrato le loro lettere e in particolare mi hanno colpito alcune di queste destinate in località estere quali Ucraina, Turchia e Brasile – racconta Serena Diviggiano direttrice dell’ufficio postale di Faloppio – Questo mi ha dato lo spunto per ricordare ai bambini l’importanza che riveste Poste Italiane, anche in questi tempi difficili, per poter restare in contatto con le persone care.”