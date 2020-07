I bimbi sorridono grazie al parchetto di via Gobetti

I bimbi sorridono grazie al nuovo parco giochi allestito dal Comune di Olgiate Comasco: risolto, così, il problema dell’area di svago in via Gobetti, dove mesi fa erano state rimosse due porte da calcio per evitare baccano e conseguenti disagi lamentati da qualche residente.

I bimbi sorridono: allestito il parchetto

La novità era attesa da tempo, poi l’emergenza coronavirus ci ha messo lo zampino, rallentando la tempistica prevista da Palazzo Volta. Finalmente posati i giochi per il divertimento dei piccoli nell’area verde in via Gobetti. Risultato così evidenziato, nella serata di lunedì, dal sindaco Simone Moretti: “Era un impegno preso durante la chiacchierata fatta con i residenti per la questione del campo da calcio (rimosso, ndr) e poi con la bella festa di Natale e finalmente, superati i mesi del Covid e della chiusura in casa, eccoli arrivati. Nonostante l’acqua che ha accompagnato il momento, la cosa più importante è stata vedere i bimbi contenti e il quartiere arrivato a condividere questo momento. A volte le cose semplici sono le più apprezzate”.