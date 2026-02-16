I Carabinieri incontrano gli anziani per prevenire le truffe

Truffe agli anziani, i Carabinieri di Como hanno promosso un incontro di prevenzione ad Alzate e a Lipomo.

Come prevenire le truffe agli anziani

Prosegue l’impegno dei Carabinieri del Comando provinciale di Como nel campo della prevenzione di truffe ai danni degli anziani. Nei giorni scorsi, circa 75 persone hanno partecipato all’incontro organizzato al “Centro Anziani ATEL” di Lipomo, mentre altre 50 hanno preso parte all’appuntamento successivo ospitato “all’Oratorio di Albate”. A guidare gli incontri è stato il comandante della Stazione Carabinieri di Como-Albate, maresciallo capo Mario Iappelli, che ha illustrato ai presenti le principali tecniche utilizzate dai truffatori. Attraverso esempi concreti e casi realmente accaduti, sono stati analizzati i raggiri più diffusi: dalle false richieste di aiuto, spesso messe in atto da finti parenti in difficoltà, alle truffe telefoniche con sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine o ad enti pubblici.

Nel corso degli appuntamenti sono stati forniti consigli pratici per riconoscere tempestivamente situazioni sospette e indicazioni sui comportamenti corretti da adottare per non cadere vittima dei malintenzionati. Centrale il richiamo alla collaborazione dei cittadini: in presenza di circostanze dubbie è fondamentale contattare senza esitazione il numero unico di emergenza 112, così da consentire un intervento rapido ed efficace da parte dell’Arma.

Sensibilizzazione

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di sensibilizzazione che proseguirà nei prossimi mesi in diversi comuni della provincia, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni e contrastare, attraverso informazione e prossimità, reati che colpiscono in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione.