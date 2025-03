I Carabinieri scoprono, inseguono e arrestano tre spacciatori

Blitz dei Carabinieri di Olgiate Comasco contro gli spacciatori di droga.

Lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di ieri, martedì 18 marzo, i Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco e quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia hanno messo a segno un altro importante risultato nella lotta allo spaccio di stupefacenti all’interno delle aree boschive. Nell’ambito di un mirato servizio, i militari hanno localizzato un bivacco utilizzato da alcuni spacciatori, allestito in prossimità di via Carducci.

La segnalazione, la fuga, l'inseguimento e l'arresto

Nella zona, infatti, era stato segnalato un anomalo viavai di persone. Dopo un lungo servizio di osservazione, i militari hanno fatto scattare il blitz, che ha scatenato la fuga di tre uomini individuati in prossimità del bivacco. Ne è nato un inseguimento a piedi tra la fitta vegetazione, fino a quando i tre sono stati bloccati e tratti in arresto. Si tratta di tre marocchini in Italia senza fissa dimora, di 23, 25 e 26 anni.

Droga sequestrata

Nella disponibilità dei tre arrestati, i Carabinieri hanno recuperato 14 grammi di cocaina, 47 grammi di hashish, 22 grammi di eroina. Inoltre, trovato denaro contante per un valore di 615 euro, tre telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi di sostanze stupefacenti.

I tre, dopo l’arresto, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza di Como ed Erba e saranno giudicati nella mattinata odierna, mercoledì 19 marzo, con rito direttissimo al Tribunale di Como.