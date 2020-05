I cartelli dei parchi di Milano come esempio di chiarezza

A Milano le regole per i parchi pubblici sono chiare e semplici, che distinguono a chiare lettere cosa si può e cosa non si può fare. Le regole, assunte in base al nuovo decreto Governativo che entra in vigore a partire da domani, 04 maggio 2020, devono essere rispettate e saranno numerosi i controlli che vigileranno affinché non vi siano trasgressori. Sottinteso, ma non certo da dimenticare, è l’utilizzo della mascherina o di uno strumento che possa coprire naso e bocca.

Nei parchi milanesi si può

Nei parchi milanesi si può camminare a un metro di distanza, correre a due metri di distanza e sedersi sulle panchine mantenendo un metro di distanza l’uno dall’altro.

Nei parchi milanesi non si può

Nei parchi milanesi non si può creare assembramenti, utilizzare le aree giochi, utilizzare aree e attrezzi sportivi, svolgere attività ludico-ricreative, fare feste e pic-nic.

Controlli all’ingresso

Dopo la riapertura naturalmente continueranno i controllo per verificare che le distanze e le disposizioni governative, regionali e comunali vengano rispettate. I controlli infatti, come disposto dal decreto, verranno effettuati agli ingressi dei parchi, per avere sotto controllo la situazione all’interno delle aree verdi ed accertarsi che non si creino assembramenti.