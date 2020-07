I Comandi di Polizia locale collaborano per presidiare il territorio FOTO

Ripresa nella serata del 9 luglio 2020, dalle 19:30 alle 24:00, l’attività coordinata dei Comandi di Polizia Locale dei Comuni di Como, Cantù, Mariano Comense ed Erba – Pusiano – Eupilio, relativa al progetto regionale volto allo sviluppo dei nuclei specialistici di Polizia Locale. Il progetto, che trae origine dalla spinta propulsiva di Regione Lombardia, ha visto il suo avvio sperimentale nel corso degli ultimi mesi dell’anno 2019 e rilevata la positiva esperienza le amministrazioni dei Comuni interessati hanno condiviso formulato una nuova progettualità anche per l’anno 2020, purtroppo interrotta a causa dell’emergenza epidemiologica.

I Comandi di Polizia locale collaborano per presidiare il territorio

Scopo del progetto è l’accrescimento del Know How dei Comandi interessati mediante la condivisione delle pratiche operative, lo sviluppo sempre maggiore della professionalità in ambiti specialistici quali: la sicurezza urbana, il contrasto alle occupazioni arbitrarie di immobili, la tutela ambientale, il contrasto alla guida in stato di ebbrezza, le verifiche in ordine al rispetto della normativa anti covid. Le attività, come anticipato, sono riprese nella serata di giovedì 9 luglio ed hanno visto lo svolgimento di un servizio volto al contrasto alla guida in stato di ebbrezza “coordinato” a mezzo l’impiego di 20 operatori di Polizia Locale, in particolare 3 Ufficiali, 17 agenti (di cui due in abiti civili, con il supporto di un’unità cinofila).

Ognuno dei Comandi ha operato nei rispettivi Comuni, pronti a darsi supporto l’uno con l’altro, ma sotto la direzione ed il coordinamento di un’unica centrale operativa composta da un operatore di Como ed uno di Cantù ed ubicata nel Comando del Comune capoluogo, con la responsabilità del servizio affidata nell’occasione ad un Commissario del Comando di Como.

I dati della serata

12 posti di controlli;

109 veicoli controllati;

158 persone identificate, tra le quali si evidenziano due segnalazioni alla Prefettura di Como per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti;

19 violazione al codice della strada, tra le quali un sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa ed un fermo per modifica delle caratteristiche costruttive;

4 pubblici esercizi ispezionati, dai quali è emerso un illecito amministrativo per mancata esposizione dei cartelli degli orari;

1 incidente rilevato;

1 soccorso ad una persona colta da malore;

Nelle prossime settimane si svolgeranno ulteriori servizi non solo nell’ambito della sicurezza urbana e stradale, ma anche in tema di tutela ambientale e del consumatore, attraverso la rotazione del coordinamento a favore di tutti i Comuni aderenti.

“Tale progettualità – fanno sapere i Comandi – è la base della Polizia Locale che verrà, un passaggio di condivisione e sperimentazione professionale che dovrà essere orientata verso la realizzazione, come nelle intenzioni delle Amministrazioni Comunali coinvolte, di una convenzione finalizzata ad istituire in pianta stabile un Comando che superi le barriere comunali per garantire alla cittadinanza il miglior servizio possibile, terzo in Lombardia per dimensione e “massa critica” dopo Milano e Brescia, un progetto ambizioso quanto complesso e mai realizzato prima, che ha visto come prologo le riunioni tenutisi in Prefettura ad inizio anno nell’ambito della gestione unitaria dell’infortunistica stradale nell’ambito di un progetto presentato dagli stessi Comandi. Il traguardo che ci si pone di raggiungere sono la realizzazione di una centrale unica di committenza, un solo controllo di gestione, di una programmazione dei servizi sempre più integrata, di uno scambio info/investigativo sempre più proficuo e costante”.