Sono appena iniziati i funerali di Silvio Berlusconi: una folla oceanica quella che si è riversata sia in piazza Duomo a Milano che di fronte a villa San Martino ad Arcore per assistere prima alla partenza del feretro e poi all'ultimo saluto al Cavaliere. Una folla che vede anche la partecipazione di numerosi vip, da Emanuele Filiberto di Savoia a Flavio Briatore passando per le tantissime personalità del mondo del calcio.

I funerali di Berlusconi: dalla partenza del feretro ad Arcore alla celebrazione con i "vip" in Duomo

Il feretro è partito nel primo pomeriggio da Arcore. Davanti ai cancelli di Villa San Martino migliaia di persone che hanno voluto accompagnare l'ex premier verso l'ultimo viaggio.

La salma è stata scortata fino in piazza Duomo a Milano, dove alle 15 sono iniziati i funerali di Stato che saranno celebrati dall'arcivescovo Mario Delpini e dal parroco di Arcore, don Giandomenico Colombo. Il piazzale è stato rapidamente riempito dalla folla e anche il Duomo ci ha messo poco per colmarsi di personalità del mondo della politica, dell'imprenditoria, dello sport e dello spettacolo tutte intervenute per porgere l'ultimo omaggio al Cavaliere.

I funerali in Duomo

Tra coloro che sono arrivati in Duomo per partecipare ai funerali anche i presidenti di numerose società calcistiche, tra cui Steven Zhang (Inter), Urbano Cairo (Torino), Claudio Lotito (Lazio) e Aurelio De Laurentiis (Napoli). Anche il Monza, guidato dall'allenatore Raffaele Palladino, è già arrivato al gran completo. Non mancano poi le vecchie glorie del Milan come Fabio Capello e Arrigo Sacchi. Presenti poi molte altre personalità, come Flavio Briatore, Licia Ronzulli, Giovanni Toti, Flavio Tosi, Alessandro Sallusti, Michela Vittoria Brambilla, Lele Mora, Iva Zanicchi e il principe Emanuele Filiberto di Savoia.

C'è anche la premier Meloni

Tra le maggiori autorità anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oltre a lei presente il governo quasi al completo.