I genitori dei bimbi in cura alla Nostra Famiglia lanciano una petizione per i dipendenti che da lunedì sono in presidio permanente per protestare contro il contratto considerato peggiorativo delle condizioni di lavoro. Dopo il sostegno arrivato dai medici ora scendono in campo anche le mamme e i papà dei piccoli in cura dai terapisti dell’Associazione.

“Non togliete il sorriso ai nostri bambini”: questo il titolo della raccolta firme, che ha già raccolto oltre 8700 adesioni, lanciata sulla piattaforma www.change.org da Anita Graniti .