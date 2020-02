I giovani si autofinanziano per organizzare il pellegrinaggio a Santiago de Compostela. E’ la bella iniziativa che stanno mettendo in atto una quindicina di adolescenti della comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria, a Eupilio.

I giovani si autofinanziano per il cammino di Santiago

Per luglio è previsto il viaggio “in cammino” lungo l’itinerario che porta alla tomba dell’apostolo Giacomo. Per questo motivo è stato dato il via a una serie di proposte per raccogliere fondi a sostegno dell’avventura che vivranno tra qualche mese. “Fin dal mio arrivo, tra gli obiettivi c’è l’aver cura dei giovani e degli adolescenti, con un’attenzione focalizzata proprio sulle attività a loro dedicate – spiega il parroco, padre Giovanni Giovenzana – L’idea è stata subito quella di puntare su di loro con una vacanza ad hoc, che non fosse solo di relax ma anche ricca di contenuti”.

