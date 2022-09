I Greentosi alla scoperta di Como: assessorato alla Cultura e biblioteca comunale di Olgiate Comasco organizzano in collaborazione con Dominioni editore la presentazione in anteprima assoluta della guida "I Greentosi alla scoperta di Como. La prima guida per bambini che racconta le bellezze di Como dal punto di vista di un gruppo di piccoli esploratori".

"I Greentosi", novità assoluta

L'incontro si terrà domenica 9 ottobre nella Sala mostre del centro congressi Medioevo, in via Lucini: appuntamento alle 16 con la presenza dell'autrice e dell'illustratrice del libro. Sarà una presentazione a misura di bambino.

La presentazione della guida: