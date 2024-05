I ladri fanno visita alla Pro Loco e alla scuola materna

I ladri hanno colpito ancora. È successo nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 maggio e i luoghi colpiti sono stati due: la sede della Pro Loco e la scuola materna "Achille Brioschi" di Grandate.

I ladri alla Pro Loco e alla scuola materna di Grandate

"Hanno rotto la serratura murata e hanno scassinato la porta d’ingresso - ha spiegato Fabio Ferrario, presidente della Pro Loco - Ce ne siamo accorti mercoledì mattina appena siamo arrivati in Comune (gli uffici dell’associazione sono infatti all’interno del Municipio). Hanno fatto più disordine che altro: hanno buttato a terra tutto, ma non hanno toccato le uniche cose di valore che avevamo in sede, ovvero amplificatori e computer. Hanno portato via solamente un centinaio di euro e qualche monetina, il nostro fondo cassa che teniamo per utilità in sede ma che non è mai di grandi somme. Dentro quella somma dovrebbero esserci anche i soldi che dovevamo dare all’Unicef in beneficenza". I Carabinieri sono stati informati immediatamente e sono intervenuti sul posto per verificare effettivamente quanto fosse accaduto. Visita dei malviventi anche alla scuola materna dove non è stato portato via nulla, danneggiata la porta della dispensa.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 25 maggio 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui