I malviventi si calano dal tetto: furto da 100mila euro

Maxi furto portato a termine all’interno del centro commerciale Mirabello.

Il colpo

Ad agire è stata una banda, che con ogni probabilità ha portato a termine anche un altro colpo, qualche giorno prima, a Olgiate Comasco. In entrambi i casi, infatti, i malviventi si sono concentrati su contati e stecche di sigarette, per un valore complessivo che si aggira attorno ai centomila euro. Vittima questa volta è stato la tabaccheria ricevitoria «Totomania», che come detto si trova all’interno della galleria del centro commerciale ubicato in viale Lombardia. Il colpo è stato portato a termine nella notte tra domenica e lunedì. Nella loro azione criminosa, i malviventi hanno dapprima tranciato i cavi elettrici, così da disattivare il sistema d’allarme. Dopodiché hanno raggiunto il tetto del centro commerciale e da qui si sono calati all’interno. Una tecnica peraltro già utilizzata in passato, quando sono stati conclusi furti da ladri che si sono sempre calati dal soffitto del «Mirabello».

Centomila euro di refurtiva

Poi all’interno di «Totomania» hanno agito rapidamente, impossessandosi di stecche di sigarette e denaro contante. Circa la dinamica del sinistro, la proprietà dell’attività ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.