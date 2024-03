"I mondi di Pinocchio", in ricordo del compianto Angelo Sampietro

Una mostra sui mondi di Pinocchio in ricordo di Angelo Sampietro.

Esposizione su Pinocchio a Lurate Caccivio

Venerdì 5 aprile, alle ore 21, la biblioteca di Lurate Caccivio aprirà le porte del Polo Culturale Spazio Volta3 per inaugurare la mostra "I mondi di Pinocchio – nella collezione di Angelo Sampietro e negli ex libris". Introdurrà i visitatori alla figura di Pinocchio e alla sua fama internazionale il professor Martino Negri, che insegna Letteratura per l'infanzia e Didattica della Letteratura all’Università degli Studi di

Milano Bicocca. Una serata per entrare insieme nei tanti “mondi” che le avventure di Pinocchio hanno aperto nel corso di oltre un secolo e continuano ad aprire, influenzando artisti e creativi da ogni parte del pianeta. Una serata per inaugurare una mostra unica, estremamente originale.

Omaggio a un compianto artista

“I mondi di Pinocchio” offrirà infatti la possibilità di ammirare la collezione a tema collodiano di Angelo Sampietro, artista originario di Lurate Caccivio, che qui scopriamo nella veste di appassionato cultore della figura di Pinocchio. Sampietro, infatti, raccolse o talvolta realizzò direttamente pezzi unici e manufatti artigianali del celebre burattino, insieme a innumerevoli edizioni italiane dell’opera, accompagnate da quelle tradotte in numerose lingue straniere e nella quasi totalità dei dialetti della Penisola. Per la prima volta un’accurata selezione di queste collezioni sarà visibile, nella sala polifunzionale situata all’ingresso del Polo Culturale Spazio Volta3, dalla sera del 5 aprile fino al 17, negli orari di apertura della biblioteca.

Una finestra sugli ex libris

La mostra viene perfettamente completata dall’esposizione della raccolta di ex libris ispirati dalla storia di Pinocchio promossa dall’"Associazione Italiana Ex Libris", con piccole grandi opere d’arte di artisti di tutto il mondo. Arte, editoria, artigianato, collezionismo e tanta passione a testimoniare che Pinocchio è da sempre un gigante della cultura italiana in tutto il mondo.

"I mondi di Pinocchio – nella collezione di Angelo Sampietro e negli ex libris" sarà aperta dal 6 al 17 aprile

Lunedì 14.30 - 18.30

Martedì 14.30 - 18.30

Mercoledì 9 - 20

Giovedì 14.30 - 18.30

Venerdì 9 - 12.30

Sabato 9 - 12.30 e 14.30 - 17.30