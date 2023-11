I rapper Baby Gang e Simba La Rue condannati di nuovo: 5 anni al primo, 6 al secondo

5 anni e 2 mesi di reclusione (la pm Francesca Crupi aveva chiesto 4 anni e 8 mesi di carcere) per la sparatoria avvenuta tra la notte del 2 e del 3 luglio 2022 in via Di Tocqueville a Milano in cui rimasero feriti due giovani originari del Senegal. Questa la pena disposta oggi, mercoledì 15 novembre 2023, dai giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano nei confronti di Baby Gang, il rapper lecchese al centro, negli ultimi anni, di numerosi fatti di cronacae protagonista nei giorni scorsi di un servizio della trasmissione Tv le Iene.

Altra condanna per Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib

Un'altra pesante pena quindi visto che il giovane lecchese, al secolo Zaccaria Mouhib, era già stato condannato a gennaio a 4 anni e 10 mesi di reclusione per rapina.

I magistrati hanno anche condannato a 6 anni e 4 mesi Simba la Rue, 23 anni domiciliato a Merone, "volto noto" a Lecco "protagonista" della faida tra rapper che ha insanguinato le province di Lecco, Bergamo e Milano.

Chakib Mounir, detto Malippa, il manager dei rapper con casa a Calolziocorte, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi. 5 anni e 8 mesi invece la pena per Ndiaga Faye, residente Garlate che sparò contro i due senegalesi.

Condannati anche gli altri imputati: per Eliado Tuci di Vignate è arrivata una pena a 4 anni e 6 mesi, per Pape Ousmane Loum di Lecco 4 anni e 5 mesi. 4 anni e 4 mesi per gli altri due imputati, Alassane Fayem di Garlate e Andrea Rusta di Lecco.

Il processo è stato celebrato con rito abbreviato che ha garantito così ai condannati lo sconto di un terzo della pena.