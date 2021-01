Blitz dei vandali mette “fuori uso” la telecamera del semaforo in centro a Olgiate Comasco.

I vandali manomettono la telecamera al semaforo e “stoppano” le multe

L’apparecchiatura attiva in via Vittorio Emanuele immortala i veicoli che transitano senza rispettare il rosso o che, quando scatta lo stesso segnale luminoso, si fermano oltre la linea di arresto: più volte, nelle ultime settimane, è stata manomessa. Occhio elettronico non più “concentrato” sulla statale, all’altezza dell’incrocio con via San Gerardo, ma orientato verso l’alto. E così nell’inquadratura, invece delle targhe e dei conducenti che vìolano il Codice della strada, sono finiti il campanile e la chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano. Ora la situazione diventa paradossale: l’apparecchiatura sarà sorvegliata da una fototrappola.

