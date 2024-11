I Vigili del fuoco liberano due bimbi e un papà bloccati dentro l'ascensore

Intervento dei Vigili del fuoco a Olgiate Comasco per liberare da un ascensore bloccato due bimbi e il loro papà.

Apprensione, poi l'arrivo di due squadre di pompieri

La richiesta di soccorso è arrivata pochi minuti prima delle 14, per aiutare un adulto e due bambini rimasti bloccati all'interno di un ascensore in uno die grandi condomini affacciati al parco Boselli. In via Parini sono arrivati due mezzi dei Vigili del fuoco, di Como e di Appiano Gentile. Fortunatamente il blocco è avvenuto al piano terra. Impossibilitati a uscire dall'ascensore, è scattata la richiesta di aiuto.

Intervento risolutivo

Tempo di raggiungere via Parini e verificare il problema. Nel giro di circa mezz'ora la porta è stata forzata e i pompieri sono riusciti ad aprirla, liberando gli occupanti. Sollievo per i due piccoli, corsi immediatamente ad abbracciare chi li attendeva all'ingresso del condominio.