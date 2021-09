I Vigili del fuoco prestano soccorso a un giovane. SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 18 e l'19 settembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Soccorso a Inverigo

Nella prima mattina di oggi, i soccorsi sono stati allertati per un intervento in via Monte Grappa, nella frazione inverighese di Cremnago. Sul posto, pochi minuti dopo le 6, l'ambulanza della Sos di Lurago è stata sollecitata per un soccorso persona in autovettura. I volontari hanno prestato aiuto a un giovane di 23 anni. Sul posto anche i Carabinieri di Cantù e i Vigili del fuoco di Como.

Aggressione sul lago

Poco prima delle sei di questa mattina i soccorsi sono intervenuti a Menaggio, in via IV Novembre, nella zona a lago, per un'aggressione. Coinvolto un uomo di 42 anni. Sul posto la Croce rossa di Menaggio e i Carabinieri della stazione locale.

Intossicazione etilica per una minorenne

A Lurago, poco dopo la mezzanotte e mezza, i volontari della Sos si sono portati in via Degli artigiani per prestare soccorso a una diciassettenne: è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Cantù per intossicazione etilica.