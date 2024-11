I volontari sul palco del teatro Smeraldo per una testimonianza di pace

Incontro pubblico a Montano Lucino dedicato alle missioni umanitarie in Ucraina.

Appuntamento al teatro Smeraldo

Venerdì 15 novembre, con inizio alle 20.45 al teatro Smeraldo, in via San Giorgio a Montano Lucino, l'appuntamento che vede al centro le missioni umanitarie del gruppo di volontari Frontiere di Pace, che ha base nella parrocchia di Maccio ma aggrega volontari da più paesi del territorio comasco e anche a Montano Lucino.

"Incontri, storie, nuovi progetti"

L'incontro pubblico è organizzato dal Comune di Montano Lucino e dalle parrocchie di Montano e di Lucino. Un'opportunità per conoscere da vicino il metodo che caratterizza le missioni umanitarie in Ucraina - in questi giorni, anche con la prima neve caduta a Kharkiv è in corso il 31esimo viaggio per la consegna di circa 3.000 chilogrammi di generi di prima necessità - e che ha attivato anche canali di raccolta per l'invio di due container di aiuti in Libano.

Mani aperte alle popolazioni che soffrono a causa delle guerre

Lo slancio solidale, subito dopo l'inizio dell'invasione su larga scala in Ucraina, ha radunato a Maccio un ampio gruppo di volontari. La prima missione a Medyka, l confine tra Polonia e Ucraina. Poi, continuativamente, i viaggi nelle zone del conflitto, in particolare nell'oblast di Kharkiv e in Donbass per raggiungere comunità isolare, gente che sopravvive nella precarietà. L'incontro di Montano Lucino vuole essere un momento di testimonianza, portando la voce di chi chiede di non essere lasciato solo in territori oppressi dalla guerra.