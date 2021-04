Sono 2.052 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri, 1 aprile 2021, da Asst Lariana nei suoi Centri Vaccinali.

Ieri oltre 2mila vaccini. Banfi: “Stress test superato”

Il totale comprende prime e seconde dosi e vede coinvolte persone ultraottantenni e persone con disabilità. I Centri Vaccinali dove sono state eseguite le somministrazioni sono LarioFiere ad Erba (1074), ospedale Sant’Anna (216 persone con disabilità e 204 operatori che se ne occupano), Cantù (30 seconde dosi per i dipendenti), via Napoleona (250 seconde dosi over 80 e 278 prime dosi over 80).

“Questa giornata la possiamo considerare come uno stress test per l’organizzazione di Asst Lariana nella realizzazione del Piano vaccinale in quanto sono stati vaccinati un numero importante di anziani e disabili – sottolinea il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi – Oggi c’erano le condizioni per questi numeri perchè avevamo una pari disponibilità di dosi di vaccino Pfizer. Il nostro potenziale, infatti, è modulato sulle consegne dei vaccini, che devono essere coerenti con le categorie di persone da vaccinare indicate da Ministero e Regione”.

L’organizzazione delle sedute e quindi il numero delle somministrazioni è vincolato alla disponibilità dei vaccini e alla necessità di garantire le seconde dosi. Insieme al personale amministrativo e sanitario (medici ed infermieri) di Asst Lariana, nei Centri Vaccinali operano i volontari della Protezione Civile, di LarioSoccorso, delle associazioni A.Ma.Te, Il Mantello e Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom).