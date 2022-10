Coop prende parte attiva alla raccolta fondi a sostegno delle attività e dei progetti di Penna Nera, la cooperativa sociale di Mariano, con un grande obiettivo: sostenere il benessere e l’inclusione di bambini e adulti con disabilità. Oggi, sabato 22 ottobre e domani, domenica 23 ottobre, fare la spesa alla Coop cittadina sarà infatti un’opportunità per sostenere l’inclusione delle persone con disabilità.

Il 10% della spesa alla Coop andrà a Penna Nera

Per partecipare sarà sufficiente scegliere di recarsi al punto vendita inCoop in via Emanuele D’adda 13, per fare la spesa: il 10% dell’incasso delle due giornate, sarà devoluto per supportare Penna Nera che ha appena portato a termine un’importante riqualificazione degli edifici della cooperativa in via Garibaldi, che saranno inaugurati proprio domenica 23 ottobre.

Il programma di domani

Domani, dopo il taglio del nastro del mattino, la cooperativa aprirà le porte a tutta la cittadinanza dalle 14 attraverso l’apertura di un percorso guidato con mostre e attività, possibile anche partecipare ad un laboratorio per bambini dal titolo «Crea il tuo cake pop» (su prenotazione, contattando il numero di telefono 3479922708). Alle 16, in sala San Carlo, invece spazio a «Canta insieme a me», testimonianza delle voci uniche degli utenti che partecipano al progetto di musicoterapia che prosegue dal 2017 e coinvolge attualmente circa 25 utenti. Durante il concerto, alcuni utenti presenteranno le proprie canzoni, scritte attraverso il dialogo e la creazione artistica musicale, affrontando l’emozione della manifestazione di sé agli altri. Il concerto sarà anche occasione di vedere alcuni momenti di improvvisazione collettiva che vengono realizzati durante gli incontri di gruppo. L’invito è quello di superare un approccio puramente superficiale, performativo, per entrare in contatto, con sensibilità e apertura, con la forza espressiva di queste testimonianze sonore, che rappresentano la volontà e il desiderio di portare la propria voce nel mondo. Dalle 17.15 musica dal vivo, mentre a partire dalle 18, anche in questo caso su prenotazione, la risottata cucinata al gruppo Alpini. Durante tutto il pomeriggio presente anche la tradizionale vendita di castagne.

