Il bilancio della Polizia locale: 2.651 multe nell'ultimo anno

In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, presentati i dati che riassumo il lavoro effettuato nel 2024 dagli agenti di Olgiate Comasco.

I verbali e le somme incassate

La Sala consiliare di Palazzo Volta ha accolto oggi, lunedì 20 gennaio, la conferenza stampa in cui il comandante Valeria Giudici, affiancata dal suo organico, ha illustrato l'attività svolta dalla Polizia locale nel corso dell'ultimo anno. Complessivamente, staccati 2.651 verbali. Il totale delle somme accertate ammonta a 364.886,53 euro, mentre le somme già incassate arrivano a 165.951,74 euro. La crescita rispetto al 2023 è evidente: allora le infrazioni si erano fermate a 2.119 e le somme accertate erano state 307.110,35 euro.

La tipologia delle sanzioni

Ben 954 sanzioni rimandano all'articolo 146, passaggio col rosso e arresto oltre la linea.

Altre 328 sanzioni (articolo 126 bis) per mancata presentazione del documento per decurtazione di punti sulla patente. E ancora: 72 sanzioni per superamento dei limiti di velocità), 137 per mancata revisione e 927 per divieto di sosta. Rilevati 36 incidenti stradali. Inoltre, alla voce denunce e querele, 29 notizie di reato.

Nuove linee guida, più obiettivi

Lo stesso comandante ha puntualizzato il ringraziamento ai colleghi e all'Amministrazione comunale, per la condivisione di nuove linee guida nell'impostazione del lavoro e degli obiettivi. "Da quasi un anno ho l'incarico di comandante - le parole di Valeria Giudici - Penso che la nostra professionalità vada riconosciuta non solo per i divieti di sosta che facciamo ma per tantissime altre cose. Stiamo cercando di dare una svolta al servizio che è stato fatto finora, incrementandolo con servizi cui non si è mai data l'importanza che meritano. Quindi, in particolare il controllo sugli autoveicoli. Inoltre, implementare il controllo sugli esercizi pubblici: tutta la parte di controllo commerciale che ci compete ma che negli ultimi anni è stata un po' dimenticata. Il comandante può avere tutte le idee di questo mondo e anche tanta buona volontà, ma senza di loro, i miei colleghi, non andrebbe da nessuna parte. Tutti gli agenti mi supportano e credono in questa nuova visione della Polizia locale. Ovviamente, c'è anche il grandissimo supporto dell'Amministrazione comunale". Dal vicecomandante Stefano Giampaolo il ringraziamento agli agenti: "E' molto più difficile prendere degli operatori, abituati a lavorare in un certo modo perché hanno determinate linee guida, e dire che da oggi si cambia, perché il cambiamento fa sempre paura a tutti. Devo dire che gli operatori del Comando di Olgiate Comasco non hanno avuto questa cosa. Tutti hanno cambiato in maniera repentina velocità e marcia. Chi non è riuscito a cambiare velocità e marcia, ha deciso di cambiare strada".

Le parole del sindaco e dell'assessore

Simone Moretti, presente insieme all'assessore Renato Spina, ha ringraziato e spronato l'organico della Polizia locale. "Avevamo chiesto una presenza maggiore e visibile degli agenti e i cittadini se ne rendono conto, con piacere, soprattutto sui tratti di strada più problematici e con buon senso sul tema dei parcheggi. Si lavora da squadra. C'è unità d'intenti, la stima è alta e noi crediamo di avere fatto la scelta giusta per il comando della Polizia locale". Renato Spina, delega alla Transizione ecologica, ha messo l'accento sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, in particolare modo localizzato sulla variantina e ai lati della strada: "Un sinonimo di inciviltà. Abbiamo fatto un ragionamento sulla possibilità di videosorvegliare una zona molto sensibile per l'abbandono di rifiuti. Intensificheremo il passaggio con le scuole sull'aspetto dell'educazione civica".

La spada di Damocle: videosorveglianza ancora insufficiente

Proprio il primo cittadino non ha nascosto il settore su cui inseguire miglioramenti. "C'è sempre da migliorare. Abbiamo sempre la nostra spada di Damocle: la videosorveglianza. Ma il 29 gennaio dovrebbero iniziare i lavori per le telecamere alla scuola di via San Gerardo. Appena la parte burocratica, ma è questione di poco, sarà finita, avremo il ripetitore sul campanile della chiesa parrocchiale e cercheremo di mettere in rete tutto quello che abbiamo".

Le novità

Il Comune sta lavorando con Comuni della zona per attivare collaborazioni sui servizi della Polizia locale, con la contemporanea presenza di un numero significativo di agenti. Tra gli obiettivi, anche un'ordinanza per arginare il gioco d'azzardo, da condividere con altri Comuni per dare una linea condivisa. Tra gli obiettivi del 2025: acquisire nuova strumentazione come il precursore AlcoolTest, le bodycam (quelle già in dotazione non sono più utilizzabili) e un Police controller . Rilevanza, inoltre, per raggiungere una pianta organica di otto agenti - presumibilmente entro aprile - e due operatori per un massimo di 12 ore settimanali.

Le multe dall'inizio del 2025

Nel mese di gennaio già riscontrate 466 violazioni al Codice della strada, con accertamento pari a 50.198 euro, 2 notizie di reato e 2 sinistri rilevati. Da qui la previsione di raddoppiare le somme accertate a fine anno: viene stimato un accertato atteso di 690.000 euro.