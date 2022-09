Il buono mensa è smart, addio alla carta

Il buono mensa diventa smart: addio all’ormai obsoleto carnet cartaceo.

Buono mensa 2.0

Con l’inizio del nuovo anno scolastico non sarà più necessario recarsi allo sportello della biblioteca per ritirare i buoni, ma sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata del sito internet per procedere con l’acquisto on-line. «I genitori, al momento dell’iscrizione ai servizi scolastici avvenuta nel mese di luglio, hanno ricevuto le credenziali di accesso al nuovo portale dedicato - spiega il sindaco Fabio Chindamo - Tra l’altro al portale è possibile accedere anche con lo Spid ed è a disposizione un’applicazione da poter scaricare sul proprio smartphone. Io ho già provato a utilizzarla e l’ho trovata subito molto semplice e comodissima». Attraverso il sistema telematico sarà possibile consultare il menù, chiedere che venga somministrato il pasto in bianco, sospendere il servizio, scaricare l’attestazione della spesa sostenuta per la dichiarazione dei redditi, oltre, ovviamente, pagare il servizio.