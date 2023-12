Il calendario dell'Avvento dell'Elfo Ben è arrivato in Pediatria

Una strenna natalizia nei reparti di Pediatria dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e del Sant'Antonio Abate di Cantù: è arrivato il calendario dell'Avvento dell'Elfo Ben.

Un dono che semina cultura dell'inclusione

L’associazione “Chi Ben comincia” di Villa Guardia, con il suo presidente Marco Meroni e il vicepresidente Fabio Algarotti, ha consegnato nei giorni scorsi ai volontari di "Abio" alcuni calendari dell’Avvento dell'Elfo Ben per regalarli ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria dell’ospedale Sant’Anna e dell’ospedale Sant’Antonio Abate. Il calendario è nato nel 2021 per supportare economicamente il progetto “La Casa di Ale”, ossia la realizzazione di una casa senza barriere per permettere ad Alessandro, figlio di Marco Meroni, la massima indipendenza e autonomia possibile. Nel 2016, quando Ale aveva 4 anni, un’infezione virale ha colpito il sistema immunitario del bimbo, distruggendo il sistema nervoso centrale e periferico, ossia tutta la parte nervosa del sistema legato al movimento. Quindi la nascita dell'associazione, per sensibilizzare sul tema del rispetto e dell'inclusione e raccogliere fondi.

L'associazione

“Chi Ben Comincia” è nata per aiutare i genitori a trasmettere i giusti valori della diversità, dell’inclusione, dell’empatia e del rispetto ai loro bimbi e inventare insieme nuove buone azioni per rendere il mondo popolato da questi futuri adulti un posto davvero migliore. E poiché, citando William Edward Burghardt Du Bois, "i bambini imparano più da come ti comporti che da cosa gli insegni”, ecco che è stato creato il Calendario dell’Avvento dell'Elfo Ben, un amico immaginario per tutti i bambini, un compagno, che parla la loro lingua (anche inventata), gioca con loro ed è il primo ad imparare da loro, tanto.

L'importanza del calendario

Per maggiori informazioni sull’associazione consultare il sito www.chibencomincia.org e per saperne di più sul progetto “La Casa di Ale” è possibile visitare www.ilvolodiale.it (sito dedicato alla storia di Alessandro e ai progetti, le iniziative, le mirabili imprese che ne sono derivati). “Ringraziamo l’associazione per la loro vicinanza e solidarietà e "Abio" per la preziosa collaborazione”, sottolinea il dottor Angelo Selicorni, primario della Pediatria - Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile. Lo scorso anno il calendario, distribuito in più di 3.000 copie e in particolare in molte scuole italiane, ha sostenuto l'Operazione Pane, mensa del povero dei Francescani.