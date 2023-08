Il camion arriva in azienda per la consegna, ma dentro ci sono 11 immigrati irregolari

Doveva essere una consegna come tante altre quella di lunedì mattina, il 28 agosto 2023, a Lonate Ceppino (paese limitrofo di Tradate), ma dentro al camion la sorpresa: 11 immigrati irregolari.

Consegna con sorpresa: immigrati nel camion

È successo lunedì mattina, verso mezzogiorno, dopo che il personale dell'azienda ha aperto il cassone del mezzo pesante, proveniente dall'estero. Da lì, a sorpresa, hanno visto scendere 11 persone, tutte per lo più originarie della Costa d'Avorio e qualcuno dalla Tunisia. Stremati, assetati, sfiancati da un viaggio iniziato chissà dove e durato quanto tempo.

Immediata la chiamata all'112, mentre il personale dell'azienda non ha mostrato dubbi e si è subito adoperato per portare a quelle persone qualche vestito per ripararsi dal freddo, cibo e acqua.

Sul posto, i carabinieri della Tenenza di Tradate, la Polizia locale di Lonate Ceppino e il Comune con il sindaco Clara dalla Pozza e l'assistente sociale. Immediato l'avvio delle indagini da parte dei militari per capire dove e come gli 11 siano saliti sul camion, e l'intervento dell'assistente sociale per le situazioni urgenti.

Tutti gli undici sono stati presi in carico dalla Prefettura per l'identificazione e l'inserimento nel sistema d'accoglienza, come da prassi in questi frangenti. A Tradate, intanto, i carabinieri cercano di ripercorrere a ritroso il "viaggio della speranza" e capire perchè si sia concluso proprio a Lonate Ceppino.