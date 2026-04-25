Il camion prende fuoco, gli agenti della Locale spengono le fiamme

Il camion rischia di prendere fuoco, gli agenti della Polizia locale evitano il peggio.

L’intervento

Il fatto si è verificato a Cantù, in via Montello. Qui una pattuglia della Polizia locale era in transito, quando gli agenti si sono accorti che un grosso autocarro aveva preso fuoco nella parte sottostante la cabina. A provocare le fiamme era stato lo scoppio della turbina. Di conseguenza da questa ha iniziato a uscire olio bollente, che si è sparso anche sulla strada. Lo stesso olio ha iniziato a prendere fuoco.

Incendio spento

E’ stato a questo punto che gli agenti della Polizia locale sono intervenuti tempestivamente. Impugnando l’estintore di servizio presente sulla loro vettura, hanno raggiunto l’autocarro e spento le fiamme. Poco dopo sempre in via Montello sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Cantù per verificare che non fosse ancora a rischio combustione.