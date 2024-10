Il campetto da calcio di Rovascio è stato intitolato a Fabio Livio

Il campetto da calcio è stato intitolato a Fabio Livio ieri, domenica 6 ottobre, in una giornata di sport e amicizia a Tavernerio. La manifestazione si è tenuta a Rovascio, frazione del paese dove il 41enne ha trascorso infanzia e adolescenza e dove era benvoluto e apprezzato: la comunità ha scelto di omaggiarlo a pochi giorni di distanza dal secondo anniversario della sua morte prematura avvenuta nel 2022 a seguito di un'immersione al Moregallo.

Calcio e sport per ricordare Fabio Livio

L’iniziativa è stata ideata dall’associazione Le Sorgenti di Rovascio e messa in atto grazie alla collaborazione con il Comune e le associazioni locali: Pro loco, Consulta Giovani Tavernerio, Ccr, e ASD Rovascio, squadra di calcio dove Fabio ha giocato per tanti anni. Alla giornata hanno partecipato rappresentanti delle associazioni locali, il gruppo sub, la croce rossa di Lipomo dove il giovane era volontario, il gruppo calcio Como, tantissimi cittadini di Rovascio e Tavernerio e la Protezione civile a garantire la sicurezza e il presidio dell'area durante la manifestazione al campetto di calcio di Rovascio, per l'occasione "inaugurato" a seguito dei lavori di riqualificazione.

I genitori hanno scoperto la targa e la benedizione è stata fatta da don Alfonso e padre Carlo dei Saveriani di Urago. Per completare la giornata incontro di calcio tra i sindaci dei comuni del territorio e i ragazzi dell'ASD Rovascio. Per l'Amministrazione comunale è intervenuta la vice sindaco Emanuela Aiani.

"E' stata una giornata riuscitissima e siamo contenti dell'ottima partecipazione della comunità: dalla cittadinanza agli amministratori, fino alle associazioni che hanno contribuito all'evento", ha commentato Domenico Di Gregorio dell'associazione Le Sorgenti.