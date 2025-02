Il cane "Kevin" scova 40 grammi di cocaina

Ancora una volta il cane “Kevin”, in servizio presso il Nucleo cinofili dei Carabinieri di Casatenovo, si è reso protagonista di un importante rinvenimento di stupefacente.

La scoperta

Il pastore tedesco, infatti, è stato impiegato unitamente ai Carabinieri della Stazione di Albate per un’attività di controllo sul territorio, durante la quale sono state passate al setaccio alcune aree ricadenti nel comune di Lipomo. Proprio qui, in un complesso abitativo, hanno rinvenuto in una zona condominiale adibita al deposito di materiale, un involucro contente 40 grammi circa di cocaina, un altro involucro contenente 36 grammi di mannite, ovvero sostanza da taglio dello stupefacente, nonché un bilancino di precisione. Al momento non è stato possibile attribuire l’appartenenza di quella sostanza, essendo stato il tutto rinvenuto in un’area di uso comune. Pertanto, sul punto, saranno effettuati ulteriori accertamenti da parte die militari

Il cane “Kevin”, già a novembre, unitamente ai militari della Stazione di Albate, aveva fiutato la traccia che aveva poi portato i militari all’arresto di un uomo a Castelmarte, con il rinvenimento di 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino e l’ingente somma di denaro di oltre 60.000 euro.